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Mustafa Sandal ve Emina Jahovic boşanıyorlar

2008 yılında dünya evine giren Mustafa-Emina Sandal çifti anlaşmalı olarak boşanmak için adliyeye gitti.

Magazin / 06 Haziran 2018 Çarşamba 15:39
Mustafa Sandal ve Emina Jahovic boşanıyorlar

Uzun zamandır boşanacakları konuşulan Mustafa- Emina Sandal çiftinin evliliğinde sona gelindi. 

'BOŞANMAK ASLINDA KÜÇÜK BİR ÖLÜM'

10 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan çiftten Emina Jahovic, boşanma kararı için şunları söylemişti: 'Mustafa ile örnek çifttik ama bir noktada bizden bir şey eksildi. Şimdi anladım ki eksilen şey; aşktı. Boşanmak aslında küçük bir ölüm. Birlikte yaptığın her şeyin ölümü. İki yıl acı çektiğim halde sesimi çıkarmadım. Öyle bir an geldi ki 'Ya kalıp hasta olacağım ya da risk alıp gideceğim' dedim. On aydır beraber yaşamıyoruz. Mustafa evi ilk terk ettiğinde çocukların durumu kabul etmesi çok zor oldu. Kocamı aldatmadım. Ona zarar verecek hiçbir hareketim olmadı. Velayet konusunu tartışmadık bile. Çocukların yeri annenin yanıdır'

Emina JahovicEmina Sandal


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