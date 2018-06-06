İşte Seren Serengil ile Yaşar İpek'in merakla beklenen klibi

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Yaşar İpek ile evlenen Seren Serengil'in eşiyle birlikte yer aldığı klip Star Tv ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında yayınlandı.



Duymayan Kalmasın'ın yorumcusu Seren Serengil, bugünkü programa eşini konuk etti.



Çiftin merakla beklenen düetleri 'Beni Benimle Bırak' şarkısının klibi de ilk kez programında yayınlandı.



Kliple ilgili konuşan Serengil, 'Hepsi kendi hayatımızın içinden kareler' dedi.