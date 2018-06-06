Erkan Yolaç'tan kötü haber

Posta'da yer alan habere göre; Sunucu Erkan Yolaç, eşi Asuman Yolaç'la birlikte 2 hafta önce Amerika'da yaşayan oğulları Mehmet Yolaç'ın yanına gitti. Torunlarının doğumu için oğullarını ziyarete gittiklerini belirten Asuman Yolaç, “21 Mayıs'ta dördüncü torunumuzun doğumu için Amerika'ya geldik. Erkan, 28 Mayıs'ta grip oldu. 3 gün sonra ateşlenip bilinç kaybı yaşayınca hemen hastaneye gittik” dedi.



New York'taki Presbyterian/Weill Cornell Medical Center'ın acil servisine başvurduklarını anlatan Asuman Yolaç, “Eşime burada zatürree teşhisi konuldu. Hastaneye geldiğimiz ilk gün geçirdiği nefes alamama krizi üzerine Erkan'ı yoğun bakıma aldılar. Şu an tedavisi sürüyor” diye konuştu.







Asuman Yolaç, hastanede yaşadıkları ilginç bir tesadüfü de anlattı. Asuman Yolaç, “Burada bizi en çok mutlu eden İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu Bakü doğumlu Javid Alakbarli ile karşılamamız oldu. Erkan'ın programlarını izlemiş ve onu tanıyor. Eşimin tedavisini de üstlendi. Erkan da espri yapıyor, ‘Hep kendimi Türk doktorlarına emanet etmişimdir, Amerika'da bile bu kaide bozulmadı' diye...” dedi. Erkan Yolaç'ın taburcu olacağı tarihin henüz netleşmediğini dile getiren Asuman Yolaç, “Tam çıkış günümüz söylenmiyor ama en büyük isteğimiz 24 Haziran'da vatandaşlık görevimizi yerine getirebilmek için Türkiye'ye dönebilmek” dedi.







Erkan Yolaç, Amerika'da dünyaya gelen torunuyla poz vermişti.

