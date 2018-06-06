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Adana'da Buray rüzgarı esti

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nde ücretsiz konser veren pop müzik sanatçısı, hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

Magazin / 06 Haziran 2018 Çarşamba 13:04
Adana'da Buray rüzgarı esti

Adana Büyükşehir Belediyesi Ramazan Şenlikleri’nden pop müziğin sevilen seslerinden Buray konser verdi. “1 Şişe Aşk”, “İstersen” ve “Sahiden” adlı albümleriyle gönüllerde taht kuran Buray, Adanalı hayranlarına keyifli bir akşam yaşattı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin bolluk ve bereket ayı Ramazan’da birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekişmesi amacıyla organize ettiği Ramazan Şenlikleri’nde ünlü sanatçı Buray, ücretsiz halk konserinde Adanalılara coşku yaşattı. Seyhan Nehri kıyısındaki Galleria Festival Alanı’nda devam eden Ramazan Şenlikleri’nde sahne alan Buray, “1 Şişe Aşk”, “İstersen” ve “Sahiden” albümlerindeki şarkılarını ustalıkla yorumladı. Canlı performansında enerjisiyle ve danslarıyla da göz dolduran Buray, konser alanını dolduran binlerce Adanalıdan büyük alkış aldı.

Konserin sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü adına Başkan Danışmanı Mahmut Tülek, Buray’a çiçek ve teşekkür plaketi sundu.

Festival


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