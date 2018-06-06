Acun Ilıcalı'nın Ümit Kayıhan acısı

Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti!



Zatürre teşhisi ile hastanekaldırılanlan ve bir süredir yoğun bakımda tedavi gören tecrübeli teknik direktör Ümit Kayıhan bu sabah hayata gözlerini yumdu.



Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı da, acısını twitter hesabından takipçileriyle paylaştı.



'Değerli ağabeyimiz Ümit Kayıhan'ı kaybettik' diyen Ilıcalı, 'Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.







