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Ünlü rapçi 'Ezhel'e 10 yıl hapis istemi

Ünlü rapçi hakkında son dakika flaş karar! 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Serkan İpekçioğlu hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Savcılık iddianamesinde, Ezhel'in sosyal medya paylaşımları ve şarkı sözleriyle uyuşturucu madde kullanımını alenen özendirdiğini belirtti.

Magazin / 05 Haziran 2018 Salı 12:32
Ünlü rapçi 'Ezhel'e 10 yıl hapis istemi

Serdar İpekçioğlu hakkında, 28 Şubat 2018 tarihinde Youtube'den yapmış olduğu yayınlarda uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği, gençleri uyuşturucu kullanımına, şiddete özendirme nitelikli yayınlar yaptığı öne sürülerek BİMER'e şikayette bulunuldu.

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, İpekçioğlu'nun kullandığı 'Ezhel06' isimli instagram hesabında hint keneviri bitkileri ile çekilmiş fotoğrafının olduğu, bu fotoğrafın 5 bin 182 kişi tarafından beğenildiği belirlendi. Yine İpekçioğlu tarafından şarkı sözü olarak 'Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler' sözünü yazdığı belirlendi.

23 Mayıs 2018 günü gözaltına alınan İpekçioğlu, paylaşımların kendisi tarafından yapıldığını belirterek, 'Instagram ve Youtube isimli sosyal medya ortamında paylaştığım videoda amacım uyuşturucu madde kullanmayı özendirmek değildi. Ben müzisyenim, güfte yazdığım da oluyor. Bu nedenle bu şekilde bir video paylaştım. Suçlamayı kabul etmiyorum' dedi. 'Uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI TALEBİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüphelinin sosyal medya ortamındaki paylaşımlarıyla uyuşturucu ve veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirecek şekilde paylaşımlar yaptığını belirtildi. Bu durumun da sosyal medyadaki yazılar ve şüphelinin beyanıyla sabit olduğu kaydedildi. Hakkında 'uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve bin günden onbin güne kadar adli para cezası ile istemiyle dava açıldı. İpekçioğlu'nun yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

AĞUSTOS'TA SAHNE ALACAKTI

Ezhel ilk albümünü 2017 yılında çıkardı. Sercan İpekçioğlu'nun 'Şehrimin tadı' adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.

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