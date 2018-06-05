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İğrenç teklifi sosyal medya hesabından ifşa etti!

Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı. Özge Borak bu mesajı yayınladı

Magazin / 05 Haziran 2018 Salı 10:44
İğrenç teklifi sosyal medya hesabından ifşa etti!

Özge Borak, Instagram hesabından gelen ahlaksız bir teklifi yayınladı.

Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına 'Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım' şeklinde mesaj attı.

Özge Borak, ahlaksız teklifi ifşa etti ve oldukça sert bir yanıt verdi:

'Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik'



InstagramÖzge BorakAzeri1 Milyon Dolar


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