Hande Erçel oyunculuktan kaldı

İleri düzey oyunculuk eğitimi almak için London Film Academy’ye başvuran Hande Erçel, kabul edilmedi.
Oyunculuğu sürekli eleştirilen Hande Erçel, Londra'da da umduğunu bulamadı.
ELEMELERDEN GEÇEMEDİ
Son olarak Tolgahan Sayışman ile bir dizide rol alan Hande Erçel, geçen hafta oyunculuk eğitimi almak için İngiltere'ye gitmişti. Dünyaca ünlü London Film Academy'deki (Londra Film Akademisi) profesyonel oyunculara yönelik yoğun eğitim programına katılmak isteyen oyuncu, öncesinde gerçekleştirilen elemeleri geçemedi.
3 KEZ KATILMAK İSTEDİ
Belçim Bilgin'in de eğitim aldığı profesyonel sınıflara girmek için çabalayan Hande Erçel, 3 kez seçmelere katıldı.
BAŞKA BİR KURSA BAŞVURDU
Üçünde de geçer not alamayan 24 yaşındaki oyuncu, çaresiz okuldaki 3 aylık başka bir oyunculuk kursuna katıldı.
AYLIK 46 BİN 500 TL ÖDEYECEK
Hande Erçel'in diğerine göre başlangıç seviyesinde eğitimin verildiği kursa aylık 7 bin 500 pound (yaklaşık 46 bin 500 lira) ödediği öğrenildi.