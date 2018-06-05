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Ali Eyüboğlu: Ceylan Çapa avucunu yalasın

Burak Özçivit'in eski sevgilisi sosyetik güzel Ceylan Çapa, paylaştığı videoyla Fahriye Evcen'e gönderme yaptı. Söylemezsem Olmaz yorumcusu Ali Eyüboğlu, "Ceylan Çapa avucunu yalasın" dedi.

Magazin / 05 Haziran 2018 Salı 10:12
Ali Eyüboğlu: Ceylan Çapa avucunu yalasın
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Son dönemlerde estetik yaptırdığı haberleriyle gündeme gelen ve bunun üzerine makyajsız fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e eşinin eski sevgilisi Ceylan Çapa'dan gönderme geldi.

Özçivit'in bir dönem aşk yaşadığı Ceylan Çapa da dün makyajsız halini Instagram'ın hikaye bölümünde takipçileri ile paylaştı. Çapa'nın paylaşımına 'no make up böyle olur' notunu düşmesi 'Fahriye'ye gönderme mi?' yorumlarına neden oldu.



'BURAK SONUÇTA FAHRİYE'Yİ SEÇTİ'

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumcusu Ali Eyüboğlu, Ceylan'ın Çapa'nın bu göndermesine çok sert çıktı.

'Ben Fahriye Evcen'i defalarca makyajsız görmüş br insanım' diyen Eyüboğlu, 'Bunun güzelliği galiba anneden. Eğer hanımefendi Fahriye Evcen'e nispet yapıyorsa; sol elinde selfie çubuğu var, sağ elini kaldırıp avucunu yalasın. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Burak Özçivit'in eşi Fahriye artık, geçmiş olsun' şeklinde konuştu. Eyüboğlu şöyle devam etti:

'KISKANIYORLAR'

'Filtreli, filtresiz... Sonuçta Burak Özçivit onu seçti, onunla evlendi. Bu haset, bu nefret nedir? Fahriye'den neden bu kadar nefret ediyor insanlar, bence kıskanıyorlar.'



2 YIL AŞK YAŞADILAR

Burak Özçivit ile Ceylan Çapa yaklaşık 2 yıl aşk yaşamış, yakışıklı oyuncu ayrılıktan kısa bir süre rol arkadaşı Fahriye Evcen ile birlikte olduğunu duyurmuştu. İkili geçtiğimiz yaz da nikah masasına oturdu.






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