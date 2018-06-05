Aleyna Tilki o iddialara tek tek cevap verdi!

SET ÇALIŞANLARININ ORUCUNU AÇMASINA MÜSADE ETMEDİ



Şarkıcı Aleyna Tilki yeni çıkacak klibinin çekimlerinde set çalışanlarının orucunu açmasına müsade etmedi. İftarı gece saat 12'de yapmalarına sebep oldu iddiasına cevap verdi.







ÖYLE BİR ŞEY OLMADI



Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç şarkıcı 'Tabi ki öyle bir şey olmadı. Hatta oruçlu arkadaşlarımız için ayrı bir menü de hazırlandı. Sizin aracılığınızla herkes bilsin isterim. Bir deli bir taş attı, bin akıllı çıkaramıyor durumu' ifadelerin kullandı.



Şimdi görebildim yazılanları, tabi ki öyle bir şey olmadı. Hatta oruçlu arkadaşlarımız için ayrı bir menü de hazırlandı. Sizin aracılığınızla herkes bilsin isterim. Bir deli bir taş attı, bin akıllı çıkaramıyor durumu. Sizi ve bebişleri öperim.@doarutkay pic.twitter.com/v4NK9kG6X2 — Aleyna Tilki (@aleynatilki) 4 Haziran 2018