Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas boşandı

Beş yıl önce gazeteci Mirgün Cabas ile dünyaevine giren oyuncu Tuba Ünsal boşandığını açıkladı. Ayrılığı sosyal medyadan duyuran Ünsal; ‘Birbirimizi sonsuza kadar sevmeye devam edeceğiz. Aile olarak kalmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün itibariyle hayatımızın yeni bir dönemine adım attık ve boşandık. Sevgiler… Tuba-Mirgun' mesajını paylaştı.



'Mirgün'e aşık olmasaydım çoktan bitmişti' demişti



Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde ayrılık dedikodularına ‘Kesin ayrılık var diyemem. Evlilikte engebeli yollardan geçiyoruz. Yuvamızı kurtarmak için çabalıyorum. Sorunlarım var. Mirgün'e aşık olmasaydım çoktan bitmişti.' cevabını vermişti..



2013 yılında dünyaevine giren çiftin Civan Mert adında bir oğlu var.