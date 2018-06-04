Seren Serengil'den Kibariye'ye: Kocana verdiğin imkanları elinden al

Son zamanlarda eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet ve haciz haberleriyle sarsılan ünlü şarkıcı Kibariye, 37 yaşındaki eşini affederek Bodrum'da tatile çıktı. Bodrum Barlar Sokağı'nda eşiyle birlikte görüntülenen ünlü sanatçı, sorularını yanıtladı. Kibariye'nin “Kocam bana ne zaman 'seni istemiyorum' der, ben o zaman kaçar giderim” açıklamasında bulundu.



'BELİNDEKİ SİLAH DİKKAT ÇEKTİ'



Kibariye konuşurken arabaya binen Ali Küçükbalçık'ın belindeki silah dikkat çekti.



'BÜTÜN İMKANLARI ELİNDEN AL'



Duymayan Kalmasın programının yorumcusu Seren Serengil, Kibariye'nin bu açılaması üzerine, 'Kocana verdiğin imkanları elinden al' tavsiyesinde bulundu.



Seren Serengil şunları söyledi:



'Kibariye çok iyi bir kadın. O zaman şöyle yap; elindeki bütün imkanları al, senin paranı kullanamasın. Kocan işleri batırıyor. Senin paran senin ve kızının geleceği. Adam seni istemiyorum demiyormuş ya; neden demediğinin sağlamasını anlamak çok kolay. Ona verdiğin imkanları kes. Kendi mal mülk her şeyinin yönetimini kendin alç Bakalım istemeye devam edecek mi onu göreceğiz.'