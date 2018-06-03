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Gözaltına alınan Haluk Levent serbest bırakıldı

Ankara’da gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent, emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Levent, Twitter hesabından, “Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü” açıklamasını yaptı.

Magazin / 03 Haziran 2018 Pazar 14:21
Gözaltına alınan Haluk Levent serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince "resmi evrakta sahtecilik" suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir otelde gözaltına alındı. Levent, emniyetteki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs. yok! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı diye soruldu. 12 yıl önce! Yok dedim ve çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiçbir sorunum yok” dedi.

Haluk LeventŞarkıcı


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