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Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı

Şarkıcı Haluk Levent, "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle Ankara'da gözaltına alındı.

Magazin / 03 Haziran 2018 Pazar 13:31
Şarkıcı Haluk Levent gözaltına alındı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesince, 'resmi evrakta sahtecilik' suçlamasıyla aranan şarkıcı Haluk Levent'in, Çankaya ilçesinde bir otele kayıt yaptırdığı tespit edildi.

Otelde polis ekiplerince gözaltına alınan Levent'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili olarak Twitter adresinden bir açıklama yapan Haluk Levent, 'Arkadaşlar eski günler yok artık. Artık sosyal medya var. Artık tutuklandı vs yok!!! 12 yıl önce bir evrakta benim imzam var mı yok mu diye soruldu. 12 yıl önce!! Yok dedim çıktım. Savcı ile işim 2.5 dakika sürdü. Hiç bir sorunum yok' dedi.



PolisHaluk LeventŞarkıcı


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