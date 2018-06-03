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Demet Akalın: Fenerli değilim ama...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç’un başkanlık yarışı devam ederken Demet Akalın'dan bir paylaşım geldi.

Magazin / 03 Haziran 2018 Pazar 15:57
Demet Akalın: Fenerli değilim ama...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un başkanlık yarışı devam ederken Demet Akalın ilginç bir paylaşımda bulundu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Aziz Yıldırım ile yaptığı özçekim'i 'Allah'ın izniyle başkanla son öz çekimimiz, son görüşümüz olsun' notuyla paylaştı.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın da bu paylaşımı beğenerek twitter hesabında paylaştı.

Akalım, 'Fenerli değilim ama trole bayıldım' ifadesini kullandı.


Sosyal MedyaBaşkanlık YarışıFenerbahçeAziz YıldırımDemet Akalın


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