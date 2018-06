Simge Tertemiz: Çeşme'de huzurluyum

Çeşme'yi ve Alaçatı'yı çok sevdiğini ve her yaz sezonunda ev kiraladığını belirten Tertemiz, 'Son beş yıldır yazları Alaçatı'da ev kiralıyorum. Onun dışında İstanbul'da yaşıyorum. Tatil tercihim Çeşme oluyor. Çeşme'de ve Alaçatı'da kendimi çok huzurlu hissediyorum. Aile için Çeşme ve Alaçatı çok ideal bir tatil beldesi. Bodrum öyle değil. Bodrum, daha çok gençlerin gezip tozabileceği, eğlenebileceği bir yer. Ama Alaçatı öyle değil. Çeşme ve Alaçatı, bir ailenin huzur içinde tatil yapabileceği bir huzur beldesi. Onun için tatil için burayı tercih ediyorum. Ailem, arkadaşlarım da gelip gidiyorlar. Hiç sıkılmıyorum' diye konuştu.



'Sunuculuğu zirvede bıraktım'



15-16 yıldır profesyonel anlamda sunuculuk ve modellik yapan Simge Tertemiz, 'Çocukluğumdan bugüne kadar mesleğimi severek yaptığım için kendi alanımda başarılı olduğumu düşünüyorum. Birçok televizyon kanalında sunuculuk yaptım. En son, beş yıldır sunduğum 'Süper Star Life' programının yapımcısıyla anlaşmamız bittiği için sunuculuğu bıraktım. Sunuculuğu zirvede bıraktım. Onun üzerine çıkabilecek bir teklif almadığım için 2 yıldır ekranlardan uzak kaldım' diye konuştu.



'İyi bir teklif gelirse yeniden sunuculuk yaparım'



Sunuculuğu çok severek ve isteyerek yaptığını anlatan Tertemiz, 'O enerjiyi ekranda yansıttığımı düşünerek yaptığım için sunuculuğu çok sevdim. İnsanları seviyorum, insanlarla iletişimi seviyorum. O yüzden yıllarca uzun soluklu programlar yaptım. Yine güzel bir teklif gelirse seve seve yeniden sunuculuk yaparım. Güzel, kaliteli bir program teklifi gelirse, elbette kabul ederim. Yine magazin, moda, bizim camia ile ilgili bir program ya da bir tartışma programı olabilir. Sunuculuğu çok seviyorum. Sunuculuk mu, mankenlik mi gibi bir tercih yapmak zorunda kalsam, kesinlikle sunuculuğu tercih ederdim. Ama bundan on yıl önce olsaydı modellik derdim. İkisi de aşık olarak yaptığım işlerim. Ama şu anda iyi bir proje olursa sunuculuğa kaldığım yerden devam edebilirim' diye konuştu.



'Modellik mesleği yoğun bakımda'



Mankenliğin eskisi gibi olmadığı söyleyen Simge Tertemiz, 'Modellik mesleği yoğun bakımda. Şu son dönemlerde mankenlik yapmıyorum desem yeridir. Moda sektörünün eski tadı yok. On yıl öncesine göre inanılmaz bir geri gidiş var. Çok fazla talep yok. Biz günde 3 defileye çıkardık. Heyecan ve hevesle podyuma çıkıyorduk. Şu an hiç tadı tuzu yok. O nedenle ben de modellikten uzaklaştım. Kabuğuma çekildim. Şimdi daha çok Kayra'ya ve onun eğitimine zaman ayırıyorum' şeklinde konuştu.



'Oyunculuğu, başarılı olduğumu düşünmediğim için bıraktım'



Sunuculuğa 19 yaşında başladığını belirten Tertemiz, 'Canlı yayında, 'Heyecanlı' programını sunuyordum. Daha sonra 'A Magazin' programını sunmaya başladım. Sonrasında da 'Özel Hat', 'Sol Şerit', 'Toz Pembe' ve son olarak da 'Süper Star Life' programlarının sunuculuğu yaptım. Sunuculuk hayatım magazin programları ile geçti. Tabi sunuculuk dışında modellik yapmaya da devam ettim. Bu arada oyunculuğu da denedim. İki sinema filminde ve bazı dizilerde rol aldım. Ama oyunculuğu pek benimseyemedim. Oyunculuğu, gerçekten oyunculuğa aşık olan kişiler yapabilir. Çünkü çok meşakkatli bir iş. Bende o meşakkat olmadığı için oyunculuğu sürdüremedim. Başarılı olmak için yaptığınız işi severek yapmanız gerekir. Ben sadece sunuculuk ve modelliği severek yaptım. Oyunculukta başarılı olduğumu düşünmediğim için de bıraktım. Bir daha da yapmayı düşünmüyorum' diye açıkladı.



'Hayatım, oğlum Kayra'nın hayatına endekslendi'



Oğlu Nail Kayra ile mutlu bir hayat sürdürdüklerini vurgulayan Simge Tertemiz, '24 yaşımda, mesleğimin zirvesindeyken anne oldum. Ben evcimen bir insanım. O anlamda Kayra'nın doğuşuyla hayatımda büyük bir değişiklik olmadı. Kayra'nın bana kattığı tek bir şey oldu; olgunluk. Kendim için yaşamamayı öğrendim. İnsanın hayatı, çocuğunun doğuşuyla başka bir hayata endeksleniyor. Daha sabırlı, daha güçlü olmayı öğreniyorsun. Bir anne için bundan güzel bir şey olamaz herhalde. Kayra, bana bu duyguyu yaşattı. Her anne gibi ben de çocuğumun çok iyi bir geleceği olmasını istiyorum. İyi bir eğitim almasını ve iyi bir meslek sahibi olmasını istiyorum. Çok seveceği ve aşkla yapacağı bir işinin olmasını isterim. Onun için de bir anne olarak elimden geleni yapıyorum. Ömrüm yettiği sürece asla Kayra'dan desteğimi çekmeyeceğim. İlkokul birinci sınıfı başarı ile bitirdi. İkinci sınıfa gidecek' diye anlattı.



'Tövbeli değilim, yeni bir evlilik olabilir'



Beş yıl önce ayrıldığını ve kendisine yeni bir hayat kurduğunu belirten Tertemiz, yeni bir evlilik hakkındaki görüşlerini de şöyle dile getirdi; 'Doğru bir zaman ve doğru bir kişi olursa yeni bir evlilik neden olmasın? Daha çok gencim. Tövbeli değilim. Şu an hayatımda hiç kimse yok. Ama bana bunu düşündürecek birisi olursa, tabi ki yeni bir evlilik olabilir' diyerek evlilik hakkındaki düşüncesini açıkladı.



'İstismar ve tacizin tamamen sona erdirilmesi gerekir'



Çocuk istismarı ve kadına şiddet hakkında da görüşlerini açıklayan Simge Tertemiz, 'Onlara insan bile denemez. O yaratıklarla aynı atmosferde nefes alıyor olmaktan, bir anne olarak gerçekten utanç duyuyorum. Bu sorunu tamamen bitirmek için önlemler alınması gerekiyor. Sadece çocuk istismarı değil, kadınlara da tecavüz, taciz, istismar, hayvanlara da aynı şekilde bu tarz eylemlerde bulunan yaratıkların tamamen sonunun getirilmesi gerekiyor. Bunun için kanunlarda ciddi düzenlemeler yapılması gerekiyor' diye konuştu.