Aslı Enver herkesi sildi

Ekranların sevilen yüzü Aslı Enver, ayrıldığı sevgilisi Murat Boz'u ayrılık sonrası sosyal medya hesabından silmiş ardından Murat Boz'da,Aslı Enver'i kendi hesabından çıkarmıştı.



TÜM BAĞLARINI KOPARDI



Habertürk'ün haberine göre, ayrılığa dair son hamle ise Aslı Enver'den geldi. Güzel oyuncu, Murat Boz'un annesi Nedret Boz'u ve kardeşi Ali Boz'u, sosyal medya hesaplarından silerek ilişkiye dair son bağını da koparmış oldu.







İLİŞKİLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERMİŞLERDİ



İlişkileriyle gündemin merkezine oturan Murat Boz- Aslı Enver çiftinin ayrılığı da bir o kadar ses getirdi. Ünlü İkili bir kez ayrılmış,sonrasında barışarak ilişkilerine ikinci bir şans daha vermişler ancak birliktelikleri kısa sürmüştü. Murat Boz ve Aslı Enver daha sonra yollarını ayırdı.

