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Hande Ataizi, 'Kum Kraliçesi' olacak

Forum İçel Alış Veriş Merkezi’nde bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Kum Festivali kapsamında ünlü oyuncu Hande Ataizi ’Kum Kraliçesi’ olarak çocuklara hikayeler anlatacak.

Magazin / 28 Haziran 2018 Perşembe 11:07
Hande Ataizi, 'Kum Kraliçesi' olacak

Sevilen oyuncu Hande Ataizi, Forum İçel Kum Festivali kapsamında düzenlenen 'Masal Anlatıcıları' etkinliğine katılıyor. 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlikte ünü sanatçı Ataizi, 'Kum Kraliçesi' rolüyle tüm misafirleri hayal dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak.

Ataizi ile bu eğlenceli buluşmaya gelenler, bu yıl 'masal kahramanları' temasıyla düzenlenen kum heykelleri sergisini de görme fırsatı yakalayacak. Altı heykeltraşın Sinbad, Pinokyo ve Gepetto, Papunzel ve Kulesi, Pater Pan, Küçük Prens ve Tilki, Çizmeli Kedi, Bremen Mızıkacıları, Hansel ve Gretel ve Deniz Kızı'na kumla hayat verdiği dev eserler, ağustos ayının sonuna kadar Forum İçel ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak.

Hande AtaiziPinokyoKüçük PrensBremen MızıkacılarıKum Festivali


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