Emina Jahovic, Edis’le düet yaptı

Boşanma sonrası Türk müzik piyasasında da kendini kanıtlamak isteyen Jahovic, Sırbistan'ın ünlü bestecilerinden Darko Dimitrov imzalı ‘Nefesim' isimli şarkıyı birlikte seslendirmek için Edis'e teklif götürdü. HT Magazin'de yer alan habere göre genç popçunun teklifi kabul etmesi üzerine, ikili birlikte stüdyoya girdi.



YARI SIRPÇA...



Yarı Türkçe yarı Sırpça sözlerden oluşan şarkının okumalarını bitiren ikiliden Jahovic, Edis'le fotoğrafını, “Büyük sürpriz geliyor” notuyla takipçileriyle paylaştı. Önümüzdeki günlerde müzikseverlerle buluşacak single, Türkiye ile aynı anda Sırbistan'da da yayınlanacak.



Emina Jahovic, 2012 yılında ‘Kimse Yok mu?', 2013'te ise ‘Yakışmaz' isimli single çıkarmış ancak çalışmaları beklenen ilgiyi görmemişti.