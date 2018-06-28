Beyaz Gazete Ana Sayfa

Cem Yılmaz: Defne Samyeli'yi uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım

Cem Yılmaz, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 2.5 aydır birlikte olduğu Defne Samyeli'ni anlattı. Yılmaz, ilişkisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Magazin / 28 Haziran 2018 Perşembe 11:49
Cem Yılmaz: Defne Samyeli'yi uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım

Cem Yılmaz, Hello Dergisi'ne verdiği röportajda 2.5 aydır birlikte olduğu Defne Samyeli ile ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, 'Dostlardan 'aşk yaradı' gibi laflar duyuyorum. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli. Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz' dedi.

Komedyen, Defne Samyeli'ye duyduğu hayranlığın uzun yıllar öncesine dayandığını da itiraf etti:

“Tanışıklığımız 90'lı yıllara dayanıyor. Defne'yi yıllardır uzaktan görür ve hayranlıkla bakardım, ama yakın bir arkadaşlığımız yoktu. Şahane bir insan.”

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ilişkileri, geçen nisan ayında sunucunun komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti.

İtirafCem YılmazDefne Samyeli


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar