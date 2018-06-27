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Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor çalışanı Alper Baycın Dominik'te öldürüldü!

FLAŞ! Acun Ilıcalı acı haberi böyle paylaştı.. 'Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik'... Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Magazin / 27 Haziran 2018 Çarşamba 21:01
Acun Ilıcalı açıkladı: Survivor çalışanı Alper Baycın Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

'Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın'ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim'




Sosyal MedyaBaşsağlığıGasp ÇetesiSilahlı SaldırıAcun Ilıcalı


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