Beyaz Gazete Ana Sayfa

Belçim Bilgin’i çıldırtan yorum

Belçim Bilgin eşi Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filmi için bir takipçisinin, “Eşini oynatma ne olur” yorumuna, sert tepki gösterdi

Magazin / 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:44
Belçim Bilgin’i çıldırtan yorum

Yılmaz Erdoğan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar, Ekin Türkmen ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine başladı. Projenin klaketini Instagram'da paylaşan Erdoğan'a, ilk destek eşi Belçim Bilgin'den geldi. Oyuncu, “İnanılmaz bir tecrübe yaşatacaksın yine, içinde olana ve izleyene... Senin için her şey güzel, unutulmaz geçsin. Yolunuz berrak olsun canımın içi” diye yazdı.

Bilgin, Yılmaz'ın takipçilerinden birinin, “Eşini oynatma ne olur” yorumuna ise sert tepki verdi. Kullanıcının profiline girerek öğretmen olduğunu gören oyuncu, “Ne saygılı, ne tatlısın. Bir de çocuklarımızı teslim ediyoruz ellerine... Memleketin iyi kalpli, güzel niyetli öğretmenlere ihtiyacı var. Ne olur onlardan biri ol, bulanık sularda zaman kaybetme... Sevgiler” diyerek tepkisini dile getirdi.


Demet EvgarBensu SoralKıvanç TatlıtuğYılmaz ErdoğanEkin Türkmen


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

CHP’DE İNCE İNCE BİR KAVGA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar