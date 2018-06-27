Belçim Bilgin’i çıldırtan yorum

Yılmaz Erdoğan, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Demet Evgar, Ekin Türkmen ve Rıza Kocaoğlu'nun paylaştığı, ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' filminin çekimlerine başladı. Projenin klaketini Instagram'da paylaşan Erdoğan'a, ilk destek eşi Belçim Bilgin'den geldi. Oyuncu, “İnanılmaz bir tecrübe yaşatacaksın yine, içinde olana ve izleyene... Senin için her şey güzel, unutulmaz geçsin. Yolunuz berrak olsun canımın içi” diye yazdı.



Bilgin, Yılmaz'ın takipçilerinden birinin, “Eşini oynatma ne olur” yorumuna ise sert tepki verdi. Kullanıcının profiline girerek öğretmen olduğunu gören oyuncu, “Ne saygılı, ne tatlısın. Bir de çocuklarımızı teslim ediyoruz ellerine... Memleketin iyi kalpli, güzel niyetli öğretmenlere ihtiyacı var. Ne olur onlardan biri ol, bulanık sularda zaman kaybetme... Sevgiler” diyerek tepkisini dile getirdi.





