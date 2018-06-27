Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.



Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.



"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim"





