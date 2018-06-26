Beyaz Gazete Ana Sayfa

Ceren Hindistan: Sert kayaya tosladı

Eski manken Ceren Hindistan, sosyal medya hesabından kızı Arya hakkında yapılan olumsuz yorumlara sert tepki gösterdi.

Magazin / 26 Haziran 2018 Salı 12:09
Ceren Hindistan: Sert kayaya tosladı

Kızının tedavisini yaptırmadığı haberleriyle gündeme gelen Ceren Hindistan, bu iddiaları yalanlamıştı. Eski manken, bu defa sosyal medya hesabına yapılan yorumlara verdiği tepkiyle gündemde...

Hindistan, kızı Arya hakkında olumsuz yorumlarda bulunan kişilerle mahkemede hesaplaşacağını belirtirken, bu konuda geri adım atmaya niyeti olmadığını vurguladı.

29 yaşındaki oyuncu, instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla tavrını net bir şekilde ortaya koydu: Pişmanlıktan geberse de bende geri dönüş yok. Kimse 'Affedin, büyüklük sizde kalsın' yazmasın. Sert kayaya tosladı. Diğer hadsizlere ders olsun. Ben bana yazılana takılmadım hiç. Sil-engelle yaparım, defolur gider. Arya'ma laf edecek olursanız o zaman asrın hatasını yaparsınız.

Sosyal MedyaCeren HindistanManken


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar