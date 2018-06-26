Ceren Hindistan: Sert kayaya tosladı

Kızının tedavisini yaptırmadığı haberleriyle gündeme gelen Ceren Hindistan, bu iddiaları yalanlamıştı. Eski manken, bu defa sosyal medya hesabına yapılan yorumlara verdiği tepkiyle gündemde...



Hindistan, kızı Arya hakkında olumsuz yorumlarda bulunan kişilerle mahkemede hesaplaşacağını belirtirken, bu konuda geri adım atmaya niyeti olmadığını vurguladı.



29 yaşındaki oyuncu, instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla tavrını net bir şekilde ortaya koydu: Pişmanlıktan geberse de bende geri dönüş yok. Kimse 'Affedin, büyüklük sizde kalsın' yazmasın. Sert kayaya tosladı. Diğer hadsizlere ders olsun. Ben bana yazılana takılmadım hiç. Sil-engelle yaparım, defolur gider. Arya'ma laf edecek olursanız o zaman asrın hatasını yaparsınız.