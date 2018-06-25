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İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan açıklaması...

İbrahim Tatlıses tarihi bir zafer kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ederek "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Magazin / 25 Haziran 2018 Pazartesi 10:29
İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü seçiminde de zaferle çıktı. İlk turda seçilmeyi başaran Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de Erdoğan'ın zaferinden duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından dile getirdi.

Tatlıses 'İyi ki varsınız Sayın başkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin, bu kutlu yürüyüşümüzde Allah yar ve yardımcımız olsun' dedi.

Sosyal Medyaİbrahim TatlısesCumhurbaşkanıAllahRecep Tayyip Erdoğan


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