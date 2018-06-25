İbrahim Tatlıses'ten Erdoğan açıklaması...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13'üncü seçiminde de zaferle çıktı. İlk turda seçilmeyi başaran Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu.



Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de Erdoğan'ın zaferinden duyduğu mutluluğu sosyal medya hesabından dile getirdi.



Tatlıses 'İyi ki varsınız Sayın başkanım, Allah sizi başımızdan eksik etmesin, bu kutlu yürüyüşümüzde Allah yar ve yardımcımız olsun' dedi.



Sayın BAŞKANIM yine ilklere imza attınız, sizi yürekten tebrik ediyorum... Ülkemiz için güzel ve güçlü günler başlıyor, yeni sistemin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum... İyi ki… https://t.co/y8YFUfsLw4 — İbrahim Tatlıses (@imparatoribo) 25 Haziran 2018