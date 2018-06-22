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Neslişah Alkoçlar Düzyatan doğum için gün sayıyor

Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar 7 aylık hamile. Eşi ve oğluyla Amerika'da tatil yapan Neslişah Alkoçlar Düzyatan bebeğine gelen tüm hediyeleri bağışlayacak

Magazin / 22 Haziran 2018 Cuma 14:17
Neslişah Alkoçlar Düzyatan doğum için gün sayıyor

Neslişah Alkoçlar ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile 2014 yılında evlenen Neslişah Alkoçlar 7 aylık hamile.

Hürriyet'in haberine göre, kızına kavuşmak için gün sayan Alkoçlar, bebeğine gelecek tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.

Eşi ve oğlu ile Amerika'da tatil yapan Neslişah Alkoçlar, kızı için buradan alışveriş yapacak.


Engin Altan DüzyatanNeslişah AlkoçlarÇocuk Esirgeme KurumuAlışveriş


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