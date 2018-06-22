Neslişah Alkoçlar Düzyatan doğum için gün sayıyor

Neslişah Alkoçlar ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile 2014 yılında evlenen Neslişah Alkoçlar 7 aylık hamile.



Hürriyet'in haberine göre, kızına kavuşmak için gün sayan Alkoçlar, bebeğine gelecek tüm hediyeleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacak.



Eşi ve oğlu ile Amerika'da tatil yapan Neslişah Alkoçlar, kızı için buradan alışveriş yapacak.





