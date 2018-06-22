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Lise karnesi ortaya çıktı! Tam bir felaket

Şahan Gökbakar lise birinci sınıf karnesini takipçileriyle paylaştı.

Magazin / 22 Haziran 2018 Cuma 17:07
Lise karnesi ortaya çıktı! Tam bir felaket

Recep İvedik tiplemesiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar lise karnesini takipçileriyle paylaşıp bombayı patlattı!

OYUNCU OLMASAYMIŞIM...

Sosyal medya hesabından lise arkadaşının kendisine ulaştırdığı karneyi paylaşan Gökbakar 'oyuncu olmasaymışım baska bi b.k olamazmışım zaten' ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerinin bunda suçu olmadığını söyleyen ünlü komedyen 'siz iyi öğretiyordunuz da bende ilgi yoktu' dedi.

Recep İvedikŞahan Gökbakar


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