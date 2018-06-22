Lise karnesi ortaya çıktı! Tam bir felaket

Recep İvedik tiplemesiyle gişe rekorları kıran Şahan Gökbakar lise karnesini takipçileriyle paylaşıp bombayı patlattı!



OYUNCU OLMASAYMIŞIM...



Sosyal medya hesabından lise arkadaşının kendisine ulaştırdığı karneyi paylaşan Gökbakar 'oyuncu olmasaymışım baska bi b.k olamazmışım zaten' ifadelerini kullandı.



Öğretmenlerinin bunda suçu olmadığını söyleyen ünlü komedyen 'siz iyi öğretiyordunuz da bende ilgi yoktu' dedi.





Liseden bir arkadasim Lise 1 ikinci donem karnemi bulmus. Almamisim bile karneyi siz düşünün notlara bakilirsa oyuncu olmasaymisim baska bi olamazmisim zaten.. https://t.co/xYXgutIK7Z — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) 22 Haziran 2018