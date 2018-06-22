Leyla Bilginel 'Dengue Fever' tedavisi için İstanbul'da

Tayland'da Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bilginel'e Dang humması (Dengue Fever) tanısı konulmuştu. Son dakika gelişmesine göre, Sağlık Bakanlığı, Leyla Bilginel'in bugün saat 12:30 itibariyle tarifeli uçakla ekip refakatinde İstanbul'a getirildiğini ve Samatya Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildiğini duyurdu.



Sağlık Bakanlığı'nın bugün yaptığı yazılı açıklamaya göre; 8 Haziran 2018 de sivrisinek ısırığı ile hastaneye kaldırılan Leyla Bilginel, hastanede defalarca tedavi gördü.



Yapılan açıklamada, 14 Haziran 2018'de Daire Başkanının kendisine instagram aracılığıyla mesaj gönderdiği ve ona yardımcı olabilecekleri çağrısında bulunduğu belirtildi.



Bilginer'in her yerinin şiş olduğu ve hastanede sadece serum takılıp eve gönderildiği bildirildi.



LEYLA BİLGİNEL İSTANBUL'A GETİRİLDİ



Açıklamaya göre; Acil Sağlık Hizmetleri olarak İstanbul 112'de görev yapan Dr. Pınar Kaşıkçı ve Paramedik Ahmet Dörtok'tan oluşan ekip Tayland'a gönderildi. Hasta Leyla Bilginel bugün saat 12:30 itibariyle tarifeli uçakla ekip refakatinde İstanbul'a getirildi ve Samatya Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.



DANG HUMMASI NASIL BULAŞIR?



Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.



DANG HUMMASI BELİRTİLERİ



Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:



* Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom

* Klasik Dang ateşi

* Dang hemorajik ateşi

* Dang şok sendromu

* Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir.



Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:



* Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,

* Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,

* Kas ve eklem ağrıları,

* Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…),

* Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,

* Endemik bölgeye seyahat öyküsü,



DANG HUMMASI TEDAVİSİ



Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Hastalığa özel bir tedavi yoktur. Semptomlara yönelik tedavi uygulanır

