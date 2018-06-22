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Burak Özçivit'e çifte vatandaşlık teklifi

Karadağ Yargıtay Başkanı Vesna Medenica, hayranı olduğu Burak Özçivit’e ulaşarak çifte vatandaşlık teklifinde bulundu .

Magazin / 22 Haziran 2018 Cuma 15:15
Burak Özçivit'e çifte vatandaşlık teklifi

Yakışıklı oyuncumuz Burak Özçivit'in hayranı olan Karadağ Yargıtay Başkanı Vesna Medenica, oyuncuya ulaşmak için Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yardım istedi. Burak Özçivit'e bir türlü ulaşamayan Medenica, amacına ulaştı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı önce oyuncunun basın danışmanıyla iletişime geçti. Basın danışmanının aracılığıyla her iki isimde buluştu.

BURAK ÖZÇİVİT VATANDAŞIMIZ OLSUN

Buluşmada heyecanlı olan Vesna Medenica, Burak Özçivit'e ülke olarak çok hayran olduklarını anlattı. Birçok Türk'ün ülkesinin vatandaşlığını ve oturma iznini aldığını söyleyen Medenica, Burak Özçivit'e seve seve ülkesinin vatandaşlığını verebileceğini söyledi.

Dışişleri BakanlığıYargıtay BaşkanıTürkiye


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