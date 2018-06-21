Demet Akalın isyan etti

Ağrı'nın merkeze bağlı Bezirgan köyünde bayramın birinci günü sokakta oynarken ortadan kaybolan 4 yaşında Leyla Aydemir hala bulunamadı.



Sosyal medyayı aktif kullanan ünülerler arasında yer alan şarkıcı Demet Akalın da, küçük Leyla'nın bulunmamasına isyan etti.



Twitter hesabından yetkililere seslenen Akalın, 'Bulun şu kızı artık ya!! Kim kaçırdıysa Allah belasını versin!' dedi.







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