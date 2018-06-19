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Ünlü şarkıcı ve annesine tacizci şoku

Şarkıcı Nez ve annesi Hülya Y., kendilerine cinsel içerikli mesajlar atan kişiden şikayetçi oldu. Açılan davada, Murat A. isimli tacizcinin 4.5 yıla kadar hapsi istendi

Magazin / 19 Haziran 2018 Salı 12:19
Ünlü şarkıcı ve annesine tacizci şoku

Geçmiş yıllarda kendisini gizlice takip ederek fotoğraflarını çeken kişiden şikayetçi olan, ardından genç adamın özür dilemesi sonrası onu affeden Nez, bir kez daha taciz şoku yaşadı. Olay şöyle gelişti: Nez'in annesi Hülya Y.'nin cep telefonuna bir mesaj geldi. Mesaj içeriğinde cinsel taciz içerikli kelimeler yer alıyordu.

NEZ DE İFADE VERDİ

Hülya Y.; kızı ve kendisinin hedef alındığı mesajlarda sinkaflı sözcükler ve hakaret içerikli sözler bulunması üzerine savcılığa başvurdu. Anne, kendisine mesajları atan şahsın cezalandırılmasını istedi. Hülya Y.'nin şikayeti sonrası savcılık tarafından Nez'in de ifadesine başvuruldu. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne giderek ifade veren ünlü şarkıcı, mesajlarda kendisinin de taciz edildiğini ileri sürerek bu kişiden şikayetçi oldu. Savcılık, yürütülen soruşturmada mesajları atan şahsın 44 yaşındaki Murat A. olduğunu tespit etti.



MAĞDUR OLARAK YER ALDI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Murat A., savunmasında söz konusu mesajları attığını kabul etti. Savcılık; Nez ve annesi Hülya Y.'ye ısrarlı bir şekilde, birden fazla kez cinsel içerikli mesajlar atarak annekıza cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle Murat A. hakkında dava açtı. Davada, Nez ve annesi mağdur olarak yer aldı. Cinsel taciz suçundan bir yıldan 4.5 yıla kadar hapsi istenen Murat A., önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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