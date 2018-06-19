Oyuncu Celil Nalçakan'dan photoshop iddialarına esprili yanıt

Pilates eğitmeni sevgilisi Ceren Kahyaoğlu ile Bodrum'da tatil yapan Celil Nalçakan, fazla kilolarıyla ilgili yapılan eleştirilere esprili bir yanıt verdi.



Instagram'da photoshop'lu fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu altına şu notu düştü:



'Sabah çıkan haberlere çok üzülüp, saatlerce pilates yaptık ve amacımıza ulaştık! Ah be abiler, şişman olsan ne olur zayıf olsan ne olur? İyi insan olalım yeter. Buradan, bu vesileyle pilates eğitmeni ve photoshop uzmanı sevgilime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.'













