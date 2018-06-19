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Diva Bodrum sokaklarını motorla turladı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Motosiklete binerek çığlık çığlığa Bodrum çarşında turlayan Ersoy’u gören tatilciler ve vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Magazin / 19 Haziran 2018 Salı 15:48
Diva Bodrum sokaklarını motorla turladı

Türkiyenin Divası Bülent Ersoy Bodrum sezonunu açtı. Bodrum çarşısında arkadaşı Serpil Benay’ı ziyaret eden Diva, dostlarıyla kahvaltı yaptı. Kahvaltının ardından motosiklete binen Ersoy, Bodrum çarşısını motosikletle turladı. Motosiklete çığlık atarak gezen ünlü sanatçıyı gören vatandaşlar ve turistler ise şok oldu. Divayı motosiklet üstünde görenler fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. Motosiklette çocuklar gibi eğlenen Ersoy, kahvaltının ardından yeniden motosiklete binerek Bodrum çarşısından ayrıldı.

Tekne turuna çıkacak

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy sempatik tavırları ile dikkat çekti. Bir gazetecinin seçim değerlendirmesi yaparmısınız sorusuna kızan Ersoy, Ben şimdi tekne ile adalara gezmeye gideceğim daha sonra seçimde istanbulda oy kullanacağım dedi.

Ersoy’un neşeli ve keyifli olduğu gözlenirken, makyajsız hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Bülent Ersoy


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