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Tuğba Özay'ın Kuşadası keyfi

Kuşadası’nda bayramda sahne alan Tuğba Özay, tatilin de keyfini doyasıya yaşıyor.

Magazin / 18 Haziran 2018 Pazartesi 13:38
Tuğba Özay'ın Kuşadası keyfi

Kuşadası’nda 5 yıldızlı Amara Sealight Otel’de plaj partisine katılan ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hem Kuşadalılar hem de tatilciler Tuğba Özay ile bol bol fotoğraf çektirdi.

İş yoğunluğundan arta kalan zamanı tatil yaparak değerlendiren Tuğba Özay, kaldığı 5 yıldızlı otelin plajında ve havuzunda bol bol güneşlendi, yüzdü. Ardından aynı otelin içinde bulunan aquaparka giden ünlü isim, kaydıraklardan kayarak neşeli ve eğlenceli anlar yaşadı.

Tuğba ÖzayMankenŞarkıcı


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