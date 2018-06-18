Kuşadası’nda 5 yıldızlı Amara Sealight Otel’de plaj partisine katılan ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hem Kuşadalılar hem de tatilciler Tuğba Özay ile bol bol fotoğraf çektirdi.



İş yoğunluğundan arta kalan zamanı tatil yaparak değerlendiren Tuğba Özay, kaldığı 5 yıldızlı otelin plajında ve havuzunda bol bol güneşlendi, yüzdü. Ardından aynı otelin içinde bulunan aquaparka giden ünlü isim, kaydıraklardan kayarak neşeli ve eğlenceli anlar yaşadı.