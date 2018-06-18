Beyaz Gazete Ana Sayfa

Sıla yeni imajıyla şaşırttı

Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Sıla yeni imajı ile hayranlarını şaşırttı. 38’inci yaşına sahnede giren ünlü sanatçı, güzel başlangıçlar diledi.

Magazin / 18 Haziran 2018 Pazartesi 12:57
Sıla yeni imajıyla şaşırttı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Bayramın 3'üncü günü Bodrum Rixos Premium'da sahne alan ünlü sanatçı Sıla yeni imajı ile hayranlarını şaşkına çevirdi. Ahmet Kural ayrılığının ardından sık sık imaj değiştiren ünlü sanatçının saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattığı görüldü.

Sevilen şarkılarını tatilciler için seslendiren Sıla, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Zaman zaman sevenleri ile sohbet eden ünlü şarkıcı, esprileriyle de hayranlarını kahkahaya boğdu. Tercih ettiği uzun beyaz elbisesiyle de göz dolduran Sıla, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı.

Doğum gününde sahne aldı

Şarkı aralarında sevenleri ile kısa sohbetler eden Sıla, doğum gününde sahne aldığını söyleyerek “Bugün hem bayram, hem babalar günü hem de benim doğum günüm. Bu akşam çok güzel olacak. Keyfim çok yerinde. Geceden beri telefonlarım susmadı. İnsanın etrafında sırtını yaslayacağı dostu, ahbabı olması ne güzel bir duygudur. İyi bir akşam diliyorum. Beraber bolca şarkılar söyleyelim. Yarın sabaha da çok güzel uyanalım. Bu gece hepimize şahane bir vesile olsun. Güzel bir başlangıç olsun bu akşam” dedi.

Sıla GençoğluŞarkıcı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar