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Sahneye eşofmanla çıktı

Bodrum’da Ramazan Bayramı’nın son günü konser veren ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahneye eşofman takımıyla çıktı. Akalın’ı eşofmanla gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Magazin / 18 Haziran 2018 Pazartesi 13:36
Sahneye eşofmanla çıktı

Ünlü sanatçı Demet Akalın, Dj'lik yapmaya başlayan eşi Okan Kurt ile, Gümbet Barlar Sokağı'nda faaliyet gösteren Pasha Club'ta sahne aldı. Akalın hayranları mekanı saatler öncesinden tıklım tıklım doldurdu.

Gece saat 23.00'te açılan kulüp, gece yarısı izdihamdan dolayı kapıları kapatmak zorunda kaldı. Bilet almak için gece kulübünün önünde uzun kuyruklar oluştu. Biletler bitince Akalın'ın birçok hayranı kapıda kaldı.

'ARTIK SAHNELERDEYİM'

Demet Akalın'ndan önce Dj kabinine geçen Okan Kurt, çaldığı hareketli şarkılarla tatilcileri coşturdu. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurt, “Dj'lik çok güzel. Ben 2 yıldır yapıyorum. Bu sene biraz daha pekiştirdik. Pasha Club'la anlaşmamızı imzaladık, bugün ilk gecemiz. İnşallah bu gece bayramın üçüncü günü bayram tadında bir gece olacak. Önce ben bir performans sergileyeceğim, daha sonra Demet Hanım çıkacak. Pasha ile olan birlikteliğimiz bu gece başlıyor, inşallah Allah bu yazın tamamına ermesini nasip eder. Her şey yolunda gidiyor” dedi.

SAHNE KIYAFETİ ŞAŞIRTTI

Bodrum sezonunu Pasha Club'ta açan Akalın, sahneye pahalı bir dünya markası olan yeşil renkli eşofmanıyla çıktı. Akalın'ı eşofman takımıyla gören hayranları ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü sanatçı daha önce de Bayrampaşa'da verdiği bir konserde eşofman takımıyla sahneye çıkmış ve eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

AKALIN'DAN SAHNEDE KİMLİK KONTROLÜ

Eski ve yeni albümünden şarkılar seslendiren Demet Akalın'a dansçıları eşlik etti. Gece kulübünü dolduran vatandaşlar, Akalın'ın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 3 saat boyunca sahnede kalan Akalın'ı yaklaşık bin 500 kişi izledi.

Şarkı aralarında hayranları ile sohbet eden ünlü sanatçı, mekanda kimlerin doğum günü olduğunu sordu. Hayranlarından birinin el kaldırması üzerine Akalın esprili bir şekilde “Getir kimliğini, yalnız bugün doğum günün değilse fena bozarım” dedi.

Doğum günü olan hayranına ikramlarda bulunan Akalın bir şarkı da hayranı için söyledi.



Doğum GünüOkan KurtGümbetAllahDemet Akalın


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