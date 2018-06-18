O proje iptal

SİNEM Kobal'ın 1 milyon lira istediği için “Romantik Komedi 3”ün kadrosundan çıkarıldığı öne sürülmüş, güzel oyuncu ise iddiayı yalanlayarak kadroda yer aldığını ve yakında kamera karşısına geçeceğini söylemişti. Genç oyuncu çekimler için gün sayarken, kötü bir haberle yıkıldı. Yapım şirketi Boyut Film, projenin iptaline karar verdi.



TÜM BÜTÇE “MUCİZE 2”YE



Boyut Film'in bu kararı almasının nedeni ise; “Romantik Komedi 3”le aynı dönemde çekilecek olan “Mucize 2” filminin bütçesi. “Romantik Komedi 3”ün gişe gelirinin masraflarını karşılayamayacağını düşünen şirket yetkilileri, ellerindeki tüm bütçeyi “Mucize 2”ye harcamaya karar verince diğer projeyi rafa kaldırdı. Filmde Sinem Kobal'ın yanı sıra Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Cemal Hünal, Burcu Kara, Gürgen Öz ve Gökçe Özyol da rol alacaktı.

