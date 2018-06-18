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Ersoy Dede'den Aleyna Tilki açıklaması

Gazeteci Ersoy Dede, genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin tepki çeken videosundan görüntüler paylaşarak "Ziyan olacak bu çocuk" yorumunda bulundu.

Magazin / 18 Haziran 2018 Pazartesi 10:25
Ersoy Dede'den Aleyna Tilki açıklaması

Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan paylaştığı bir video oldukça dikkat çekmişti.

Videoda ne dediği belli olmayan genç şarkıcı tuhaf hareketler yapmıştı.

Bazı takipçileri Tilki'nin sarhoş olduğunu ileri sürerek, 'Kafalar pırıl pırıl maşallah, kafası bir milyon, kafa uçmuş' gibi yorumlarda bulunmuştu.
 
Genç şarkıcının videosuyla ilgli Ersoy Dede'den de yorum geldi.

Dede sosyal medyadan şunları yazdı:

Aleyna TilkiŞarkıcı


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