Ersoy Dede'den Aleyna Tilki açıklaması

Aleyna Tilki'nin sosyal medyadan paylaştığı bir video oldukça dikkat çekmişti.



Videoda ne dediği belli olmayan genç şarkıcı tuhaf hareketler yapmıştı.



Bazı takipçileri Tilki'nin sarhoş olduğunu ileri sürerek, 'Kafalar pırıl pırıl maşallah, kafası bir milyon, kafa uçmuş' gibi yorumlarda bulunmuştu.



Genç şarkıcının videosuyla ilgli Ersoy Dede'den de yorum geldi.



Dede sosyal medyadan şunları yazdı:





Ziyan olacak bu çocuk.. Eskiden Ahmet San falan gibi adamlar vardı. Böyle şöhreti kaldıramayacak olan çocuklara abilik yapardı. Bu kızın etrafında sadece o aranjör sevgilisi var. Kötü .. pic.twitter.com/W4TsbAObLp — ERSOY DEDE (@ersoydede) 18 Haziran 2018