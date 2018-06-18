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Charlize Theron eski aşkına döndü

Güney Afrikalı aktris Charlize Theron'un, eski aşkı İsveçli yakışıklı aktör Alexander Skarsgard ile yeniden birlikte olduğu öğrenildi.

Magazin / 18 Haziran 2018 Pazartesi 11:59
Charlize Theron eski aşkına döndü

Çocuklarıyla birlikte ABD'nin Los Angeles kentinde görüntülenen 42 yaşındaki aktris Charlize Theron, kendisinden bir yaş küçük Alexander Skarsgard ile 2012 yılında kısa süreli bir birliktelik yaşamıştı.

Theron'a yakın bir kaynağın Life&Style'a verdiği bilgiye göre, çiftin çekimleri süren 'Flarsky' filminde yeniden yakınlaştığı ancak ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri öğrenildi.






Charlize TheronLos Angeles


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