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Beyazıt Öztürk'ün Barselona kaçamağı

Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Beyazıt Öztürk, yıllar sonra bir kadınla görüntülendi. İkili, Barselona’da bir otelin balkonunda objektife yansıdı.

Magazin / 18 Haziran 2018 Pazartesi 02:24
Beyazıt Öztürk'ün Barselona kaçamağı

AMERİKA’DAN İSPANYA’YA

Yaklaşık 2 yıl önce Beyazıt Öztürk’ün Barselona’ya yerleştiği öne sürülmüş, ünlü şovmenin Türkiye’ye yalnızca program çekimleri için gelip gittiği yazılmıştı. Birkaç ay önce “Beyaz Show”u bitirip tatil için Amerika’ya giden Öztürk, önceki gün de Barselona’da ortaya çıktı.

OTEL BALKONUNDA KOYU SOHBET

Ünlü şovmen, şehrin en popüler plajı Barceloneta Beach’e çok yakın bir otelin balkonunda görüntülendi. Üstelik yalnız değildi, yanında genç bir kadın da vardı. Koyu bir sohbete dalan ikili, o sırada görüntülendiklerini bile fark etmedi.

Yeni sezon için sürpriz bir projesi olduğunu söyleyen Beyazıt Öztürk, ana cadde üzerindeki otelin birinci katında bulunan odasının balkonunda uzun süre cep telefonu görüşmesi yaptı.

Beyazıt ÖztürkCep Telefonu


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