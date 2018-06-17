Hadise unutkanlık hastalığına yakalandı!

Unutkanlık tedavisi gören Hadise, bunun için her ay düzenli olarak B12 vitamin iğnesi olduğunu açıkladı.



B12 eksikliği olan ünlü popçu iğneyle tedavi görüyor. Şampuanını bile unutuyor!



Bayramda Kıbrıs'taki Kıbrıs’ta Lord’s Palace Hotel- Bella Marin'de sahne alan Hadise, manşetleri süsleyecek bir itirafta bulundu. Ünlü popçu B12 eksikliği nedeniyle unutkanlık hastalığına yakalandığını itiraf etti. Hadise en çok şampuanını unuttuğunu da sözlerine ekleyerek doğru bir tedavi yöntemiyle bu rahatsızlığından kurtulacağına inandığını belirtti.



İĞNEYLE TEDAVİ GÖRÜYOR!



Hadise, "Konser öncesi şampuan takıntım var. Bazen şampuanımı unutabiliyorum... Zaman zaman yorgunluk oluyor. Doktor kontrolünde iğne oluyorum. Bu hastalığı yeneceğim" şeklinde konuştu.



