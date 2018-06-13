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Pascal Nouma Bodrum'da sahne aldı

Beşiktaş’ın efsane futbolcusu Pascal Nouma’nın Bodrum’da sahne aldığı eğlence mekanında izdiham yaşandı.

Magazin / 13 Haziran 2018 Çarşamba 09:52
Pascal Nouma Bodrum'da sahne aldı

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Bodrum gecelerinde birbirinden ünlü isimler sahne almaya başladı.

Bodrum'un en ünlü mekanlarından biri olan Pasha kulüpte sahne alan eski futbolcu Pascal Nouma, eğlenmeye gelen yerli ve yabancı turistleri coşturdu. Nouma yaptığı dans şovlar ve canlı performansıyla eğlenmeye gelenlere doyasıya bir gece yaşattı.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Nouma, bir an olsun yerinde durmadı. Yaz boyunca Bodrum'da olacağını belirten Nouma, Bodrum'un çok güzel olduğunu söyledi.

Nouma, gazetecilerin 'futbolculuk mu yoksa DJ'lik mi zor' sorusuna, “Futbol kolaydı ama DJ olmak zor. Ben yetenekli bir futbolcu değilim ama çok çalıştım. DJ'lik de zor ama bana kolay çünkü ben müzik seviyorum” şeklinde konuştu.

Eski FutbolcuPascal Nouma


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