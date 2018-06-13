Oyuncu Leyla Bilginel'den kötü haber! Sivrisinekten ölümcül virüs kaptı

Leyla Bilginel'den kötü haber geldi. Amerika'daki sperm bankasına başvurarak anne olan ve daha sonra Phuket'e yerleşen oyuncu Leyla Bilginel, sivrisinek ısırması nedeniyle yaşam savaşı veriyor.



Bilginel haberi, 'Dua edin ne olur bana bir an önce iyileşeyim..! Çok hastayım. Çok konuşamıyorum. Sadece buralara gelenler dikkat etsin lütfen. Sivrisinekten bulaşan bir hastalık, ölümcül... ' notuyla duyurdu.







LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?



Leyla Bilginel, 21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdi. Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalarak, bu şekilde bebek dünyaya getiren ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.



Haber spikeri olarak iş yaşamına başladı. İki yıl yaptıktan sonra bıraktı. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümünde okurken, iki yıl devlet tiyatrolarından oyunculuk eğitimi de aldı. Ardından önce reklam filmleri, katalog çekimleri derken oyunculuğa başlamış oldu. Çeşitli dizi filmlerde görev aldı.



2013 yılında 'Sevme Yanarsın' adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Charles Dyer'in 'Taşralı' oyunundan esinlenerek Özdemir Çiftçioğlu tarafından sahneye konulan 'Sevme Yanarsın' oyununda Leyla Bilginel, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıktılar.



Dang Humması (Dengue Fever) nedir?



Dang ateşi tüm dünyada tropikal ve subtropikal bölgelerde endemik olarak görülen, şiddetli grip benzeri semptomlara neden olan viral bir hastalıktır. Kırılmış gibi kemik ağrılarına neden olduğu için 'kırık kemik humması' olarak da bilinir. Etkeni flavivirüs ailesinden Dang virüsüdür. Dang virüsünün bilinen 4 tipi vardır. Bir tipiyle hastalık geçirenler diğer tipleriyle de tekrar hastalanabilirler.



Bulaşma



Aedes cinsi sivrisinekler tarafından taşınır ve bulaştırılır. Bu sivrisinek göreceli olarak temiz su kaynaklarını tercih ettiğinden evlerde su basmaları, kanalizasyon boruları gibi yerler bu türün yerleşimi için ideal olabilmekte, bu nedenle salgınlarda kentsel yayılım da gözlenebilmektedir.



Belirtiler



Enfekte sivrisineğin ısırmasıyla Dang virüsü deriden girer, kana karışır ve ateşin yükselmesinden 24 saat sonra hastaların kanında bol miktarda bulunur. Dünya Sağlık Örgütünün son sınıflandırmasına göre Dang enfeksiyonları 4 klinik tipte ortaya çıkabilir:



Tanımlanamayan ateş veya viral sendrom

Klasik Dang ateşi

Dang hemorajik ateşi

Dang şok sendromu



Dang hemorajik ateşinde tablo, diğer semptomlarla birlikte 2-7 gün süren bir ateş ile karakterizedir. Ateşin düşmesini takiben inatçı kusma, şiddetli karın ağrısı ve nefes almada zorluk gibi belirtiler gelişebilir. Bunlar periferal damarların geçirgenliğinde aşırı artışa bağlı olarak karın ve akciğer zarı boşluklarında sıvı toplanmasıyla sonuçlanacak 24-48 saatlik bir periyodun başlangıç işaretleridir. Eğer tedavi ile düzeltilemezse dolaşım yetmezliği ve şok ile hasta kaybedilir. Dang ateşinin akla getirilmesinde şu öykü ve bulgular yol gösterici olabilir:



Ani başlangıçlı en az 2-7 gün süren akut ateşli hastalık,

Baş ağrısı, göz arkasında ağrı,

Kas ve eklem ağrıları,

Döküntü ve kanama bulguları (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanaması…),

Aynı yer ve zamanda Dang vakalarının bulunması ve temas öyküsü,

Endemik bölgeye seyahat öyküsü,



Tanı ve Tedavi



Klinik muayene ve kan tetkikleriyle tanı konur. Virüs hastalığın 5. gününe kadar kandan izole edilebilir. Dang hastalarında HIV tarama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Hastalığa özel bir tedavi yoktur. Semptomlara yönelik tedavi uygulanır.



Yolcular için Risk



Dang hastalığı birçok ülkede, Doğu Akdeniz, Afrika, Hindistan ve Uzakdoğu'da ayrıca Hawai ve Karayip adalarında, kısmen Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletleri ve Avustralya'da görülmektedir. Türkiye'ye komşu Ortadoğu ülkelerinde Dang virüsü 1 ve 2 serotipleri bulunmaktadır. Buralara seyahat edecek yolcular için risk mevcuttur. Yıl boyunca vakalar görülmekle birlikte, vaka yoğunluğu yağışın bol olduğu yıllarda artmaktadır.



Korunma



Korunma yöntemlerinin başında sivrisinek ısırıklarına karşı alınacak önlemler yer alır ( kapalı giysiler, sivrisinek kovucular, cibinlik, korunmuş ve klimalı odalar ). Dang ateşi için aşı çalışmaları devam etmektedir



Seyahat Dönüşü Öneriler



Ani başlayan, en az 2-7 gün süren ateş, baş ağrısı, gözlerde ağrı, kas ağrısı, eklem ağrıları, döküntü ve kanama (burun kanaması, dişeti kanaması, cilt altı kanamaları) şikâyetleriniz varsa derhal bir sağlık kuruluşuna başvurun. Doktorunuza seyahatinizden mutlaka bahsedin.

