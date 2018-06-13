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Emre Kaya'dan 5. yıl kutlaması

Ünlü popçu Emre Kaya sevenleriyle bir araya gelişinin 5’inci yılını sahnede kutlayacak. Kaya, bayram tatilinde Bodrum’da 2 gün sahne alacak.

Magazin / 13 Haziran 2018 Çarşamba 13:41
Emre Kaya'dan 5. yıl kutlaması

Yeni teklisi ‘Rüzgar' ile büyük beğeni toplayan ünlü popçu Emre Kaya bayramda sevenleriyle buluşacak. Bayrama özel repertuar hazırlayan Emre Kaya bayramın; birinci ev ikinci günü Bodrum'da sevenleriyle buluşacak.

Sahnedeki 5'inci yılına özel olarak Yıldız Tilbe'nin Yıldızlı Şarkılar albümünde seslendirmiş olduğu 'Seve Seve' şarkısı dahil olmak üzere, hayranlarını en sevilen şarkılarından oluşan bir repertuvarla selamlayacak olan ünlü popçu, 2.5 saatlik bir konser verecek.

“Tüm ekip çok heyecanlıyız”
Bayramda 2 gün boyunca sahnede olacak olan sanatçı; “Bu bayram dinleyicilerim ve sevenlerimle bir araya gelişimin tam 5'inci yılı olacak. Tüm ekip heyecanlıyız, daha nice birlikte müzik dolu yıllara inşallah” dedi.

Emre Kaya


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