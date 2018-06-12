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Taciz skandalı büyüyor

Fatih Altaylı, Talat Bulut'a sahip çıkan Fatma Girik'e tepki gösterdi: Fatma Girik, sanki üzerine vazifeymiş gibi, “Talat Bulut'u tanırım, böyle bir şey yapmamıştır” diye ortaya atlıyor.

Magazin / 12 Haziran 2018 Salı 08:47
Taciz skandalı büyüyor

Oyuncu Fatma Girik, tacizle suçlanan meslektaşı Talat Bulut'u savunmuş ünlü oyuncu için 'Doğru düzgün bir aile babasıdır. Böyle bir şey imkansız, kalıbımı basarım yani onun adına' demişti.

Bugünkü yazısında bu konuya da yer veren Habertürk yazarı Altaylı Fatma Girik'in bu sözlerini eleştirdi.

'Çok sevdiğim Fatma Abla'ma böyle yaklaşımı hiç ama hiç yakıştıramıyorum' diyen Altaylı, çünkü kimse bilemez böyle bir şeyin olup olmadığını ifadelerini kullandı.

İşte Altaylı'nın yazısındaki o bölüm;

YA YAPTIYSA FATMA ABLA

TALAT Bulut'la ilgili olarak bir genç yapım asistanının “taciz” iddiası var.

Yapımcı dahil herkes “yargı kararı”nı bekliyor haklı olarak.

Bu iddialar, dünyanın her yerinde kaygıyla karşılanan ve ciddiye alınan iddialar.

Doğru olan bekleyip görmek.

Ahkâm kesmek değil.

Ama Sevgili Fatma Girik, sanki üzerine vazifeymiş gibi, “Talat Bulut'u tanırım, böyle bir şey yapmamıştır” diye ortaya atlıyor.

Çok ama çok sevdiğim Fatma Abla'ma böyle yaklaşımı hiç ama hiç yakıştıramıyorum.

Çünkü kimse bilemez böyle bir şeyin olup olmadığını.

Fatma Girik en fazla, “Ben yıllarca çalıştım, bana yapmadı” diyebilir kendisinden şahitlik istenirse.

Ama ne olayın olduğu yerde bulunmuş, ne o dizide rol alıyor, ne de meseleye yakın bir hâkimiyeti var.

Sadece kendi izleniminden yola çıkarak “gönüllü şehadet”te bulunuyor.

Fatma Girik gibi birine de böyle bir tavır yakışmıyor.

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