Antalya’da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’da baş manken olarak podyuma çıkan Paris Hilton Madrid’e gitti. Ünlü Manken ve modacı Paris Hilton ile nişanlısı Amerikalı aktör Chris Zykla, bugün sabah saatlerinde Antalya’dan Madrid’e gitmek üzere İstanbul’a geldi. 8 valizle İstanbul’a gelen Hilton, check-in ve bagaj işlemleri uzayınca uzun süre ayakta bekleyemedi. Yorgunluğun etkisiyle Türk Hava Yolları bussines kontuarlarının bulunduğu alanda bankolarının bulunduğu bölümde yere oturan ünlü manken, cep telefonuyla zaman geçirdi. Türkiye’de çok güzel vakit geçirdiğini söyleyen Ünlü Manken, yeniden bu ülkeye geleceğini söyledi.



Türk Hava Yolları’na ait uçakla Madrid’e giden ünlü manken ve nişanlısı buradan da İbiza Adası’na geçeceklerini söyledi.



