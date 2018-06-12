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Filiz Akın'dan üzücü haber

Duyurduğu kötü haberler nedeni ile magazin camiasında ‘Felaket Tellalı’ lakabı ile ünlenen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam’ın ünlü ismi Filiz Akın’ın geçen hafta Markeş’e dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye gittiğini, ancak serum ve ilaçlarla çok kısa bir müddet ayakta durabildiğini yazdı.

Magazin / 12 Haziran 2018 Salı 17:42
Filiz Akın'dan üzücü haber

Ses sanatçısı ve köşe yazarı Onur Akay, sanatçı Filiz Akın’la alakalı sevenlerini üzecek bir haber verdi. Akay, “Geçen hafta Marekeş’te dünyaca ünlü argan yağının yapılışını seyretmeye giden Filiz Hanım, yine serumlarla ve kullandığı ilaçlarla sadece bir müddet ayakta durabildiğini belirtti.

Kanseri yenen Filiz Akın, çok önemli bir ameliyatla menenjit ve yüz felcinden kıl payı kurtulmuştu. Daha sonra ise şah damarına ameliyatla stent takılması, beynine pıhtı gitmesiyle oluşabilecek hayati tehlikeden ve felç olma durumundan, riskli ama başarılı bir ameliyatla hayata tutunmuştu.

Köşe YazarıFiliz Akın


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