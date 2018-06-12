Eda Ece, Talat Bulut ile ilgili ilk kez konuştu

Ünlü oyuncu, “Kimse durup dururken böyle bir ithamda bulunmaz. Kimse kimseye dokunmamalı. Talat Bey de haklı ise umarım aklanır.” dedi.



Eda Ece, Buğra Gülsoy'un da aralarında yer aldığı arkadaşlarıyla tavla oynadı.







'Yasak Elma' dizisinin başrol oyuncularından Talat Bulut'un 19 yaşındaki kostüm asistanı genç kızı taciz ettiği iddia edilmişti.

