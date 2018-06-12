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Atatürkçü geçinen Berna Laçin'den skandal paylaşım

Atatürkçü geçinen oyuncu Berna Laçin de Demirtaş güzellemesi yaptı.

Magazin / 12 Haziran 2018 Salı 11:32
Atatürkçü geçinen Berna Laçin'den skandal paylaşım

Atatürkçü olduğunu söyleyip her fırsatta hükümeti eleştiren oyuncu Berna Laçin'in de rengi belli oldu. Laçin'in sosyal medyada, Demirtaş güzellemesi yapması, 'Bu nasıl Atatürkçülük' dedirtti.

Berna Laçin, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Seçimle ilgili siyasi olmayan bir tespit. İlk defa siyasi arenada, aralarında aşk çekimi olan bir çift gördüm. Demirtaş çifti, çok flörtöz değil mi ya' sözleriyle Kandil'in partisi HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı cilaladı.

Laçin'e soruyoruz, peki şehit düşen binlerce Mehmetçiğin yarım kalmış aşkları ne olacak? Bu vatan için eli kolu kopan gazilerimizin yarım kalan aşkları ne olacak?



Selahattin DemirtaşBerna LaçinTwitterKandilCumhurbaşkanı Adayı


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