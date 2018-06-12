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Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

Yapımcı, sunucu ve medya patronu Acun Ilıcalı’nın, ilkokul diploma notu ve fotoğrafı ortaya çıktı. 5 yaşında Edirne’de ilkokula başlayan Ilıcalı’nın ilkokulu ’pekiyi’ ile bitirdiği kayıtlarda yer alıyor.

Magazin / 12 Haziran 2018 Salı 13:48
Acun Ilıcalı'nın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı

29 Mayıs 1969 yılında Edirne'de doğan ünlü isim Ilıcalı, ilköğrenimini 01 Haziran 1979 yılında İstiklal İlköğretim Okulunda tamamladı. İlkokulunu pekiyi ile bitiren Ilıcalı'nın okul numarasının 107 olduğu öğrenildi. Ünlü ismin kayıtlarda iki isminin olduğu da ortaya çıktı. Ilıcalı'nın ismi kayıtlarda Ali Acun olarak yer alıyor.

Ilıcalı'nın yıllar önce okuduğu ilkokula maddi destekte de bulunduğu biliniyor.

Acun Ilıcalıİstiklal


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